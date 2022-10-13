В уральской колонии произошёл пожар

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В Уральске проищошёл пожар в колонии общего режима. Попасть на территорию режимного объекта пожарные смогли только после тщательного досмотра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По предварительной информации ДЧС, кровля столовой общей площадью около 500 квадратных метров загорелась 12 октября около 23:30. На месте работали экстренные службы: пожарные и полицейские.

Иные подробности ЧП выясняются.

Отметим, что уральская колония барачного типа стала известна в 2013 году после массового бунта заключённых, который продлился несколько дней.