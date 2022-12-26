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В Уральске иномарка врезалась в жилой дом Сегодня, 02:33
297
Сегодня, 02:33
297

В Уральске иномарка врезалась в жилой дом

В Уральске в результате ДТП повреждён жилой дом, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на портал "Мой ГОРОД"

24 декабря на перекрёстке улиц Курмангазы и Карева столкнулись автомашины Volkswagen Tiguan и LADA.

Водитель Volkswagen Tiguan рассказал, что ехал по улице Курмангазы в сторону Площади Победы.

"Слева LADA Priora ударила меня в переднюю левую часть машины, в результате Priora улетела в арык, а я в дом. В LADA кто-то был, "скорая" подъезжала, правда, не знаю забрали кого-то или нет", - рассказал мужчина.

Другие подробности ДТП выясняются.

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#дтп #дом #Уральск #ЗКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:33
297
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