В Уральске иномарка врезалась в жилой дом

В Уральске в результате ДТП повреждён жилой дом, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

24 декабря на перекрёстке улиц Курмангазы и Карева столкнулись автомашины Volkswagen Tiguan и LADA.

Водитель Volkswagen Tiguan рассказал, что ехал по улице Курмангазы в сторону Площади Победы.

"Слева LADA Priora ударила меня в переднюю левую часть машины, в результате Priora улетела в арык, а я в дом. В LADA кто-то был, "скорая" подъезжала, правда, не знаю забрали кого-то или нет", - рассказал мужчина.

Другие подробности ДТП выясняются.