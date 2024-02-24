В университете Жубанова прошёл экзамен на поступление в Heriot-Watt
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня абитуриенты, желающие поступить в Актюбинский филиал Heriot-Watt University, сдали тестирование по английскому языку, передаёт BaigeNews.kz.
Экзамен был организован британским вузом Heriot-Watt на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.
Всего на экзамен пришло около 200 абитуриентов из 5 регионов: Атырау, Уральск, Кызылорда, Павлодар и Актобе.
Отметим, что накануне университетом Жубанова была проведена большая профориентационная работа в 5 регионах Казахстана, включая Актобе.
Перед сдачей экзамена профессора британского вуза поприветствовали абитуриентов и пожелали им удачи.
"Экзамен - это всегда волнительный процесс", — обратился к абитуриентам академический программный менеджер университета Heriot-Watt Дэниэл Свонсон. — Я очень впечатлён студентами, которые обучаются в Актюбинском филиале Heriot-Watt. Мы желаем, чтобы вы тоже стали студентами глобального вуза.
Для родителей абитуриентов провели отдельную инфосессию, где они смогли задать все интересующие вопросы представителям университетов Heriot-Watt и Жубанова.
Отметим, что это первый тест по английскому языку в этом году. Бесплатное тестирование регулярно проводится в последнюю субботу каждого месяца. Абитуриенты могут получить результат теста в течение 2-3 недель.
Напомним, что у детей, не прошедших экзамен, будет ещё несколько попыток его пересдать.
Самое читаемое
- 17 млн тенге выплатит предприятие заболевшему раком сотруднику в Актобе
- О рисках срыва предстоящей посевной кампании заявили фермеры Павлодарской области
- В Минпросвещении прокомментировали избиение ребенка в детском саду Алматы
- Трёхлетние дети жестоко избили одногруппника в детском саду в Алматы
- Стадо сайгаков застрелили браконьеры в Кызылординской области