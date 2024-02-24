В университете Жубанова прошёл экзамен на поступление в Heriot-Watt

Сегодня абитуриенты, желающие поступить в Актюбинский филиал Heriot-Watt University, сдали тестирование по английскому языку, передаёт BaigeNews.kz.

Экзамен был организован британским вузом Heriot-Watt на базе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.

Всего на экзамен пришло около 200 абитуриентов из 5 регионов: Атырау, Уральск, Кызылорда, Павлодар и Актобе.

Отметим, что накануне университетом Жубанова была проведена большая профориентационная работа в 5 регионах Казахстана, включая Актобе.

Перед сдачей экзамена профессора британского вуза поприветствовали абитуриентов и пожелали им удачи.

"Экзамен - это всегда волнительный процесс", — обратился к абитуриентам академический программный менеджер университета Heriot-Watt Дэниэл Свонсон. — Я очень впечатлён студентами, которые обучаются в Актюбинском филиале Heriot-Watt. Мы желаем, чтобы вы тоже стали студентами глобального вуза.

Для родителей абитуриентов провели отдельную инфосессию, где они смогли задать все интересующие вопросы представителям университетов Heriot-Watt и Жубанова.

Отметим, что это первый тест по английскому языку в этом году. Бесплатное тестирование регулярно проводится в последнюю субботу каждого месяца. Абитуриенты могут получить результат теста в течение 2-3 недель.

Напомним, что у детей, не прошедших экзамен, будет ещё несколько попыток его пересдать.