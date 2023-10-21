В Турции столкнулись два микроавтобуса с туристами
Сегодня, 22:22
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Сегодня, 22:22Сегодня, 22:22
202Фото: iha.com.tr
Два микроавтобуса с российскими туристами попали в ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Госпитализированы как минимум пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IHA.
Большая часть пострадавших от госпитализации отказались и вернулись в свои отели.
"На место происшествия были отправлены многочисленные машины скорой помощи, жандармерии и дорожные бригады. Среди пострадавших были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу", — говорится в публикации агентства.
В итоге больницу попали водители обоих микроавтобусов и пятеро россиян.
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