В Турции столкнулись два микроавтобуса с туристами

Два микроавтобуса с российскими туристами попали в ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Госпитализированы как минимум пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IHA.

Большая часть пострадавших от госпитализации отказались и вернулись в свои отели.

"На место происшествия были отправлены многочисленные машины скорой помощи, жандармерии и дорожные бригады. Среди пострадавших были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу", — говорится в публикации агентства.

В итоге больницу попали водители обоих микроавтобусов и пятеро россиян.