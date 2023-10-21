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В Турции столкнулись два микроавтобуса с туристами

Сегодня, 22:22
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iha.com.tr Сегодня, 22:22
Сегодня, 22:22
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Фото: iha.com.tr

Два микроавтобуса с российскими туристами попали в ДТП в провинции Анталья на юге Турции. Госпитализированы как минимум пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство IHA.

Большая часть пострадавших от госпитализации отказались и вернулись в свои отели.

"На место происшествия были отправлены многочисленные машины скорой помощи, жандармерии и дорожные бригады. Среди пострадавших были и те, у кого лицо было в крови, и те, кто перевязал раны бинтами, выданными врачами. Несмотря на увещевания медиков, туристы предпочли поехать в отели, а не в больницу", — говорится в публикации агентства.

В итоге больницу попали водители обоих микроавтобусов и пятеро россиян.

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