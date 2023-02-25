В Темиртау родился настоящий батыр

Фото: inkaraganda.kz

В Многопрофильном центре "Матери и ребёнка" Темиртау, родился мальчик-батыр весом в 5 килограммов 55 грамм. Мама родила малыша самостоятельно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Индустриальную Караганду".

22 февраля в медцентр по скорой помощи поступила беременная жительница Темиртау с родовой деятельностью. Роды произошли в этот же день. Женщина родила мальчика весом 5 килограммов 55 грамм и ростом 57 сантиметров. Для родильницы это четвертый ребенок. Трое её детей рождались с весом до четырех килограммов. В настоящее время мама и ребенок находятся под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.



В акушерстве нередко встречается рождение детей с большим весом – считаются крупными дети, весившие четыре килограмма. А вот малыши, рожденные с весов от пяти килограммов, учитываются, ка дети с гигантским весом.

В 2022 году в Карагандинской области на свет появились 54 новорожденных с крупным весом, а с гигантским - 10.

С начала года в Карагандинской области на свет появились четверо малышей с крупным весом и из них один ребенок в КГП "Многопрофильном центре матери и ребенка Темиртау".