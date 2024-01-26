В Темиртау работник СТО угнал авто клиента, чтобы покататься
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Работник станции технического облслуживания угнал автомобиль клиента в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.
В восточный отдел полиции управления полиции Темиртау Карагандинской области обратился 52-летний житель города. Мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль для ремонта в одном из СТО города.
Когда через несколько дней мужчина поинтересовался состоянием транспортного средства, оказалось, что оно исчезло из бокса. Сумма ущерба составила пять миллионов тенге.
"Полицейские после осмотра места происшествия предположили, что к пропаже авто имеет прямое отношение человек, который работает на данном предприятии. Версия вскоре подтвердилась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого — 27-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что, воспользовавшись свободным доступом, планировал только прокатиться на чужом автомобиле" — рассказали в ДП области Карагандинской области.
Вещественное доказательство (автомобиль) изъято. По неправомерному завладению машиной ведётся досудебное расследование.
Самое читаемое
- Самолёт с пленными на борту рухнул под Белгородом
- Птицы кричали, шимпанзе обнимались: в зоопарке показали, как вели себя животные во время землетрясения в Алматы
- Волк загрыз пенсионерку и покусал несколько сельчан
- Где в Казахстане может произойти землетрясение рассказали в МЧС
- Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"