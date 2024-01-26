В Темиртау работник СТО угнал авто клиента, чтобы покататься

Работник станции технического облслуживания угнал автомобиль клиента в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

В восточный отдел полиции управления полиции Темиртау Карагандинской области обратился 52-летний житель города. Мужчина рассказал, что оставил свой автомобиль для ремонта в одном из СТО города.

Когда через несколько дней мужчина поинтересовался состоянием транспортного средства, оказалось, что оно исчезло из бокса. Сумма ущерба составила пять миллионов тенге.

"Полицейские после осмотра места происшествия предположили, что к пропаже авто имеет прямое отношение человек, который работает на данном предприятии. Версия вскоре подтвердилась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого — 27-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что, воспользовавшись свободным доступом, планировал только прокатиться на чужом автомобиле" — рассказали в ДП области Карагандинской области.

Вещественное доказательство (автомобиль) изъято. По неправомерному завладению машиной ведётся досудебное расследование.