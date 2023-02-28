В Темиртау мужчина гулял с обрезом в рюкзаке

Фото: polisia.kz

В Темиртау полицейские задержали 24-летнего жителя Караганды который нёс обрез в рюкзаке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, мужчину задержали на одной из улиц города. Во время осмотра полицейские обнаружили в рюкзаке обрез, изготовленный из охотничьего ружья 16 калибра.

"Задержанный пояснил, что он проживает в Караганде, а в Темиртау приехал к знакомому. По словам мужчины, следуя по городу, в кустах нашёл рюкзак. Он открыл его и обнаружил предмет, похожий на обрез, после чего направился в полицию, чтобы сдать находку", — говорится в сообщении.

Ведётся досудебное расследование по статье 287 УК РК — "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". По делу назначена баллистическая экспертиза.

Ранее два обреза изъяли у жителя Кентау.