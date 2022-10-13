В Таразе вынесли приговор по делу о призыве участвовать в беспорядках

Фото: BaigeNews.kz

В Таразе осуждены двое обвиняемых в призыве участвовать в массовых беспорядках в январе 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба суда города, подсудимые 4-5 января 2022 года в Таразе участвовали и активно призывали других граждан к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушением, уничтожением имущества, и к неподчинению законным требованиям властей.

Вина доказана собранными по делу показаниями свидетелей, вещественными доказательствами. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде трёх лет ограничения свободы. Подсудимые вину признали, относимость и допустимость доказательств по делу не оспаривали. Каждому назначено два года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор в законную силу не вступил.