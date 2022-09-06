В столице не все школы готовы к холодам - Ускенбаев

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В Нур-Султане и в двух регионах Казахстана недостаточно подготовили школы к предстоящим холодам, передает BaigeNews.kz. Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, по состоянию на 1 сентября 2022 года по стране из запланированных 11 157 подготовлены 11 075 объектов образования или 99 процентов от плана.

"По готовности объектов образования низкие темпы отмечаются в городе Нур-Султан (94 процента, 177 из 188), Жамбылской (97 процентов, 755 из 782), Северо-Казахстанской (97 процентов, 587 из 604) областях. Акиматам указанных регионов необходимо принять срочные меры по обеспечению 100-процентной готовности объектов образования", - отметил министр.

Что касается подготовки больниц и поликлиник, в МИИР сообщили, что планируется подготовить 5674 объекта здравоохранения, из которых на сегодня готовы 5566 или 98 процентов.

"По сравнению с другими регионами низкая готовность наблюдается в городе Нур-Султан (84 процента, 36 из 43), Акмолинской (91 процент, 503 из 551), Атырауской (92 процента, 132 из 144) области", - сообщил Ускенбаев.

Касательно подготовки жилых домов - из запланированных к ремонту 48 413 объектов готовы к отопительному сезону 42 383 многоэтажки или 88 процентов. Низкие темпы готовности жилья – в Павлодарской (67 процентов, 1651 из 2484) и в Северо-Казахстанской (75 процентов, 1014 из 1361) областях.

На сегодняшний день отремонтировано 1176 километров тепловых сетей из 1249 запланированных. Отстают регионы Абай, Жетысу и Туркестанская область.