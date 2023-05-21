В США 35-кратная чемпионка решила уйти из спорта из-за трансгендера

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35-кратная чемпионка национальных соревнований США по велокроссу — 24-летняя Ханна Аренсман объявила о завершении карьеры из-за поражения трансгендеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечает издание, последней каплей для Аренсман стал чемпионат США по велокроссу, в котором девушка заняла четвёртое место, оказавшись позади трансгендерной спортсменки Остин Киллипс.

При этом во время гонки Киллипс толкнула Аренсман.

"Это нечестный спорт, и руководящие органы, которым надо было с самого начала установить правила, должны это понимать. Конкретные люди, которые должны защищать наш спорт, не делают этого", — цитирует её издание.

You mean the same Austin Killips who competes against the women and went out of his way to push a female cyclist off her bike mid race causing her to ultimately quit the sport all together? Oh, word. https://t.co/1wKOop9yiX pic.twitter.com/o4JcsZCo9B — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 26, 2023

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Из-за своей позиции Аренсман подверглась оскорблениям, в том числе со стороны общественников, защищающих права трансгендеров. Несколько представителей этого сообщества в масках пришли на последнюю гонку, в которой участвовала Аренсман, чтобы поддержать Киллипс и еще одну трансгендерную спортсменку. Когда Ханна объявила о завершении карьеры, они заявили: "Надеемся, мы помогли ей найти дверь. По ней не будут скучать".