В США 35-кратная чемпионка решила уйти из спорта из-за трансгендера

35-кратная чемпионка национальных соревнований США по велокроссу — 24-летняя Ханна Аренсман объявила о завершении карьеры из-за поражения трансгендеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечает издание, последней каплей для Аренсман стал чемпионат США по велокроссу, в котором девушка заняла четвёртое место, оказавшись позади трансгендерной спортсменки Остин Киллипс.

При этом во время гонки Киллипс толкнула Аренсман.

You mean the same Austin Killips who competes against the women and went out of his way to push a female cyclist off her bike mid race causing her to ultimately quit the sport all together? Oh, word. https://t.co/1wKOop9yiX pic.twitter.com/o4JcsZCo9B