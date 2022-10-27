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  • В Шымкенте задержали вооружённую преступную группу, промышлявшую вымогательством
polisia.kz Сегодня, 11:15
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Фото: polisia.kz

В Шымкенте задержали вооружённую преступную группу, промышлявшую вымогательством

В Шымкенте задержали группу вооруженных вымогателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

По сообщению министерства, в Департамент полиции обратился частный предприниматель с заявлением о вымогательстве со стороны двух граждан. Мужчины, угрожая ему расправой, забрали автомашину Toyota Camry-70. Заявление зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК - "Вымогательство".

"В целях раскрытия тяжкого преступления сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Шымкента провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате, в течение нескольких суток оперативники установили личности подозреваемых в вымогательстве. Оба - жители города, один из которых ранее неоднократно судимый. Сотрудники УБОП задержали его по месту жительства. А подельника взяли в одной из гостиниц", - сообщает пресс-служба.

У них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патронами и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry-70 и дорогостоящий телефон.

"Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование. Также полицейскими установлено, что задержанные путём самоуправства в начале октября завладели дорогостоящим телефоном жителя Шымкента, чьё заявление зарегистрировали ранее в Енбекшинском РУП", - говорится в сообщении.

Сейчас оперативники проверяют причастность преступной группы к другим аналогичным преступлениям.

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#Шымкент #вымогательство #задержание #оружие
Лилия Галеева Журналист
Сегодня, 11:15
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