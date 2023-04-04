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gov.kz Сегодня, 15:58
348
Сегодня, 15:58
348
Фото: gov.kz

В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов

Работников управления образования в Шымкенте уличили в систематическом получении взяток от владельцев частных детских садов. Деньги брали за то, чтобы в организациях не проводили проверки. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"В пяти регионах страны - Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Костанайской и Мангистауской областях работники областных управлений образования под видом мониторинга фактически проверяли деятельность частных дошкольных организаций. Только за последние три года проведено свыше 1,5 тысячи таких проверок. В результате в Шымкенте нашим территориальным департаментом пресечены факты получения работниками городского Управления образования на системной основе взяток от владельцев детских садов за то, чтобы их не проверяли", - рассказал Ахметжанов.

По его словам, уголовные дела находятся в производстве. Он также отметил, что указанные проверки проводили некомпетентные лица и в обход действующему в Казахстане мораторию на проверки МСБ.

"В своих рекомендациях по итогам анализа этой деятельности мы обратили внимание руководителей акиматов на серьезные коррупционные риски в приказах руководителей управления образования, которые давали право проводить такие мероприятия", - отметил представитель Антикора.
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Сегодня, 15:58
348
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