Цементный завод горел в Семее
Сегодня, 15:53
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Сегодня, 15:53Сегодня, 15:53
148Фото: фото: пресс-служба ДЧС области Абай
Сообщение о пожаре на территории цементного завода поступил в городскую противопожарную службу в 12:59, передаёт BaigeNews.kz.
"В ходе проведения разведки было установлено, что в галерее подачи известняка горела транспортёрная лента. На месте пожара незамедлительно был создан оперативный штаб по ликвидации пожара, а также определены 3 боевых участка для тушения. Из цеха по ремонту оборудования, который находился под галереей, были вынесены 9 газовых баллонов по 50 литров", — сообщили в ДЧС области Абай.
В тушении пожара задействовали 47 человек личного состава, 13 единиц техники и 1 АГДЗС.
Пожар, раскинувшийся на 390 квадратных метрах, полностью ликвидировали в течение двух часов.
Жертв и пострадавших нет.
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