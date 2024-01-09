Цементный завод горел в Семее

Сообщение о пожаре на территории цементного завода поступил в городскую противопожарную службу в 12:59, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проведения разведки было установлено, что в галерее подачи известняка горела транспортёрная лента. На месте пожара незамедлительно был создан оперативный штаб по ликвидации пожара, а также определены 3 боевых участка для тушения. Из цеха по ремонту оборудования, который находился под галереей, были вынесены 9 газовых баллонов по 50 литров", — сообщили в ДЧС области Абай.

В тушении пожара задействовали 47 человек личного состава, 13 единиц техники и 1 АГДЗС.

Пожар, раскинувшийся на 390 квадратных метрах, полностью ликвидировали в течение двух часов.

Жертв и пострадавших нет.