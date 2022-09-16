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Сегодня, 11:52
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В Самарканде начался Саммит Совета глав государств ШОС в узком составе
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в "Конгресс-центр" для участия в Саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеёв встретил его лично.
Заседание Саммита Совета глав государств ШОС проходит в узком составе в городе Самарканде. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты. Напомним, в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан.
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