В Самарканде начался Саммит Совета глав государств ШОС в узком составе

Фото: БОРТ №1

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в "Конгресс-центр" для участия в Саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеёв встретил его лично.

Заседание Саммита Совета глав государств ШОС проходит в узком составе в городе Самарканде. В нем принимают участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты. Напомним, в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан.