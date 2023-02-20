В Рудном понизили температуру подаваемого на город тепла

В Рудном изменили плановый температурный график на ТЭЦ для того, чтобы избежать порывов на сетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Для того, чтобы избежать порывов, ТЭЦ совместно с ССГПО разработали новый плановый температурный график независимо от температуры наружного воздуха. То есть сегодня при температуре 16 градусов мороза подача тепла составляет 78 градусов. Последний порыв образовался, как только подняли температуру до 85 градусов. Сегодня выровняли и в принципе идём по графику", - отметил исполняющий обязанности акима Рудного Виктор Ионенко.