В России жители попросили мэра убрать снег, написав его имя на сугробах

Мэр Воронежа Вадим Кстенин опубликовал фотографии с сугробами, на которых жители написали его фамилию и обратились к нему с вопросом: "Кстенин, где техника?", передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, город круглосуточно борется с последствиями стихии на улицах.

"К сожалению, на ситуацию во дворах напрямую мы влиять сейчас не можем, но по мере выполнения приоритетных задач приложим максимум усилий, чтобы пробить не только магистрали до асфальта, но и второстепенные проезды", — написал Вадим Кстенин в своём Telegram-канале.

Мэр рассказал, что видит в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией и попросил авторов надписей не переживать.