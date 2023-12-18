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В России жители попросили мэра убрать снег, написав его имя на сугробах

Сегодня, 06:22
АВТОР
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Telegram/vadim_kstenin Сегодня, 06:22
Сегодня, 06:22
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Фото: Telegram/vadim_kstenin

Мэр Воронежа Вадим Кстенин опубликовал фотографии с сугробами, на которых жители написали его фамилию и обратились к нему с вопросом: "Кстенин, где техника?", передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, город круглосуточно борется с последствиями стихии на улицах.

"К сожалению, на ситуацию во дворах напрямую мы влиять сейчас не можем, но по мере выполнения приоритетных задач приложим максимум усилий, чтобы пробить не только магистрали до асфальта, но и второстепенные проезды", — написал Вадим Кстенин в своём Telegram-канале.

Мэр рассказал, что видит в соцсетях и СМИ снеговые кучи со своей фамилией и попросил авторов надписей не переживать.

"Как и всегда, и эти кучи, и множество других — независимо от того, именные они или нет — будут обязательно убраны с улиц города. Как раз для этого они и сформированы: под погрузку. Очень прошу водителей по возможности убрать машины с магистралей. Мы применяем эвакуаторы, чтобы переместить их для расширения проезжей части, для уборки правых полос, но это занимает очень много времени. Освобождение дорог от машин сильно поможет нам уже ближайшей ночью", — резюмировал Вадим Кстенин.

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