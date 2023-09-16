  • 16 Сентября, 00:43
  • BAIGENEWS

В Риддере при работах на теплосетях повредили жилой дом

Сегодня, 00:23
АВТОР
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РСК ВКО Сегодня, 00:23
Сегодня, 00:23
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Фото: РСК ВКО

В Риддере при земляных работах по замене теплотрассы обвалилась отмостка фундамента жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций ВКО.

В одноэтажном четырёхквартирном доме проживают 12 человек. Пострадавших нет.

"Угрозы прочности дома не обнаружено. Фундамент на месте. Прибывшая комиссия из специалистов ЧС и акимата не зафиксировала каких-либо основательных нарушений целостности дома. Однако жильцы всё же покинули временно свои квартиры, разместившись у родственников. Создана рабочая группа по тщательному изучению и решению ситуации", - сообщили в РСК.

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