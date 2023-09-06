В развитых странах возрождается интерес к атомной энергетике

Сегодня в мире работает более 450 атомных энергоблоков в 30 странах, причем, лидерами выработки электричества на АЭС являются США и Франция. Как известно в Казахстане также обсуждается возможность строительства собственной АЭС, какой опыт наша страна может перенять у лидеров в атомной энергетике, учитывая совремнные реалии? BaigeNews.kz сделал побдорку действующих АЭС в мире.

Изучение вопроса о возможности вырабатывать электричество из ядерной реакции началось еще 40-х годах ХХ века, а первая полноценная атомная электростанция с подключением в сеть появилась в СССР в 1954 году в городе Обнинск (на территории современной России). Мощность у станции была небольшой, всего 5 мегаватт, но запуск объекта положил начало бурному развитию атомной энергетики в мире.

Буквально спустя 2 года после открытия АЭС в Обнинске в Великобритании в Колдер-холле начинает работу АЭС мощностью 49 мегаватт. АЭС в США начали работать в 1957 году с запуском в использование станции Шиппингпорт. Во Франции АЭС снабжают страну электроэнергией с 1959 года, а в Германии - с 1961 года. В течение последующих 5 лет первые АЭС заработали в Канаде, Швеции и Японии.

Столь бурное развитие АЭС в мире давало основание для МАГАТЭ прогнозировать в 1975 году, что к 2000 году мощность всех АЭС мира будет составлять не меньше 4 тысяч Гигаватт. Реальность показала, что ожидания оказались завышенными в 10 раз и на это есть объективные причины.

Активное освоение атомной энергетики не обошлось без трагических аварий. Аварии в 1979 году в США на Три-Майл-Айленд и в 1986 году в СССР в Чернобыле стали поводом для пересмотра требований к безопасности АЭС во всем мире, а также активизировала международное сотрудничество, специалисты стали тесно обмениваться опытом. С тех пор серьезных аварий по причине недостатков в конструкции АЭС не случалось. Исключением стала авария 2011 года на АЭС в Фукусиме в Японии, но она стала последствием природных катаклизмов - сильнейшего землетрясения и последовавшего цунами.

Сегодня интерес к АЭС в мире возрождается. Последние 10 лет ознаменовались появлением 48 новых энергоблоков в Азии и Восточной Европе.

В Евросоюзе, несмотря на раннее озвучиваемые планы по отказу от АЭС, сегодня возобновляется интерес к возрождению атомной энергетики. Тем более, что сегодня доля АЭС в выработке электроэнергии составляет 25%.

В феврале 11 из 27 стран ЕС выступили с инициативой о поддержке атомной энергетики в Европе, включающей в себя новые исследования, правила безопасности и расширение сотрудничества для внедрения новинок и увеличению количества реакторов.

Ныне действующие АЭС во всем мире построены таким образом, чтобы исключить все риски аварий. Ученые со всего мира постоянно разрабатывают новые технологии, чтобы новые реакторы стали бы еще безопаснее в плане потенциальных рисков. Разрабатываются новые технологии, которые позволят сделать реакторы безопаснее и увеличат их производительность.

Срок службы АЭС составляет около 40 лет, и в отличие от угольных станций, реактор АЭС после того, как отслужит свой срок, может быть разобран без вреда для окружающей среды.

Так, на АЭС Кори в Южной Корее - крупнейшей в мире из действующих атомных станций, в 2017 году завершился срок эксплуатации самого старого первого реактора "Кори-1". К декабрю 2032 года, по проекту, на месте первого реактора, который полностью разберут, будет поле с плодородной землей.

По словам экспертов, наличие в электроэнергетике страны АЭС стимулирует диверсификацию производства электроэнергии в целом, а также служит дополнительной гарантией энергобезопасности. Кроме того, страны мира понимают, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу усиливаются, и переход к альтернативным и возобновляемым источникам - это не роскошь, а необходимость.

АЭС считается экологически чистым источником электроэнергии. Они не выбрасывают в атмосферу золу, оксиды углерода и прочие вредные субстанции, к тому же, современные АЭС для охлаждения используют искусственные водохранилища либо устанавливают специальные охладительные башни, как для АЭС Изар в Германии и Нововоронежской АЭС-2 в России. Современные технологии позволяют использовать воду рек для охлаждения реакторов, не загрязняя ее. Яркий тому пример - охлаждение АЭС Пакш в Венгрии водой из Дуная, которая не соприкасается с реактором.

Такие АЭС, как атомная электростанция Циньшань и ряд других в Китае, служат еще и источником тепла, направляя его в сети центрального горячего водоснабжения и отопления, позволяя отказаться от сотни коптящих котельных и печей на угле.

Сегодня в элитный клуб стран, где есть АЭС, входит всего 30 государств. Но современные реалии, а также риск энергодефицита в будущем становятся поводом и для развивающихся стран, чтобы рассмотреть возможность строительства АЭС.

"Нужно понимать, что современные АЭС - это прежде всего высокий технологический уровень, высокотехнологичное производство. Системы обеспечения безопасности, стоимость строительства станции, технология - все это рассчитывается с привязкой к конкретной местности, где строится станция. И, конечно, в каждой стране в эксплуатации задействованы местные специалисты. Например, недавно в Беларуси запустили новую станцию и на ней работают местные специалисты, подготовленные за то время, пока шло строительство", - сказал генеральный директор АО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

В нашей стране действуют исследовательские атомные реакторы, также отечественные специалисты проводят актуальные исследования, и есть все основания полагать, что в случае, если решение о возведении АЭС в Казахстане будет одобрено народом Казахстана, то в стране появится современный экологически чистый источник электроэнергии.