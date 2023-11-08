В Прииртышье открылся книжный центр "Кітап-AMANAT"

Сегодня в рамках проекта "Кітап-AMANAT" в Павлодарском областном филиале партии "AMANAT" состоялось торжественное открытие книжного центра, передает BaigeNews.kz.

Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Национального курултая в Туркестане особое внимание уделил вопросу выпуска книг, соответствующих национальным интересам. Он подчеркнул, что книгоиздание является одним из главных направлений в идеологической работе.

Для этого партия "AMANAT" запустила проект "Кітап-AMANAT", направленный на продвижение культа чтения, развитие литературной сферы и поддержку отечественного книжного дела. В частности сегодня, в городе Павлодар в региональном филиале партии открылся 4-й по счету книжный центр.

"Это очень большой социальный и культурный проект. Открывая книжные центры в стенах филиалов нашей партии, мы стремимся, чтобы они стали центрами духовности. Люди смогут прийти в партию не только для решения своих вопросов, но и для духовного обогащения, ознакомиться с книгами казахстанских авторов. Уверена, что при поддержке местных литераторов, книжный клуб станет излюбленным местом всех павлодарцев", - сказала Секретарь партии Шолпан Каринова.

Душевная атмосфера и приятная обстановка книжного клуба не оставила равнодушными посетителей церемонии открытия. Депутат областного маслихата, член фракции "AMANAT", Александр Толмачев выступил с инициативой – предприниматель пообещал открыть читальный зал "Кітап-AMANAT" в самом крупном торгово-развлекательном центре города Аксу за свой счет.

"Я нахожусь под большим впечатлением от творческого процесса, и, пользуясь случаем, хочу сделать в "Aqsu Mall" читальный зал. Уверен, этот формат будет привлекательным для посетителей ТРЦ, книги будут в шаговой доступности для населения", – поделился планами народный избранник.

Инициативу "Кітап-AMANAT" поддержали председатель областного филиала Союза писателей Казахстана Серик Еликбай, ректор Toraighyrov University Еркин Садыков и ректор Margulan University Жанбол Жилбаев.

"Проект имеет важную духовную и просветительскую миссию. Чтобы оказать содействие, мы решили преподнести шеститомный сборник за авторством ученых нашего университета, изданный в честь 165-летия поэта Султанмахмута Торайгырова", - сказал Еркин Садыков.

Свои книги также подарили павлодарские писатели Галымбек Жуматов, Александр Вервекин и другие именитые литераторы региона.

"Сегодня выходит великое многообразие книг, молодежь читает не только классику, но и знакомится с трудами по психологии, бизнесу, истории. Желаю, чтобы книжный фонд центра регулярно пополнялся и был востребованным для людей разных поколений", – подчеркнул директор Дома географии, журналист Александр Вервекин.

Павлодарский книжный центр "Кітап-AMANAT" ожидает поступление порядка тысячи экземпляров книг. Напомним, ранее центры были открыты в Астане, Алматы, и Жамбылской области.