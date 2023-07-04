В правительстве рассказали о новых планах по цифровизации

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В Астане состоялось заседание комиссии по цифровизации. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил, что с начала года в республике запущена Единая государственная информационная система субсидирования (ЕГИСС), которая заменила собой аналогичную частную платформу, вызывавшую критику со стороны аграриев.

"На сегодняшний день ЕГИСС обеспечивает бесплатное выделение государственных субсидий для всех фермеров, сэкономив уже более миллиарда тенге тенге. Для обеспечения прозрачности был внедрён единый реестр заявок с присвоением очерёдности (лист ожидания), а также запущена функция "публичный бюджет" в разрезе областей и субсидий. Наряду с этим на платформе принимаются заявки на предоставление удешевлённого дизельного топлива. Для удобства пользователей налажены каналы обратной связи: свой вопрос по поводу получения господдержки можно направить через мессенджер либо обратиться в call-центр. В целом по итогам полугодия в ЕГИСС зарегистрировались свыше 50 тысяч человек, через систему было подано более 88 тысяч заявок и выплачено свыше 112 миллиардов тенге", — говорится в сообщении.

Премьер подчеркнул, что Минсельхозу нужно учесть все замечания НПП "Атамекен" по доработке функционала платформы, акиматам областей – обеспечить своевременное доведение средств на выплаты субсидий, а также совместно с фермерами до конца года провести оцифровку полей на портале "Қазақстан Ғарыш Сапары". Вместе с тем акиматам вновь созданных областей поручено до конца июля завершить работу по принятию обязательств перед фермерами в системе ЕГИСС.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отчитался о запуске в июне в промышленную эксплуатацию Единой платформы недропользователей "minerals.gov.kz". Она упростит и ускорит процесс выдачи лицензий на осуществление разведки или добычи полезных ископаемых посредством автоматизации государственных функций. Через платформу потенциальные недропользователи (инвесторы) могут получить полную картину о запрашиваемом участке, начиная от имеющейся инфраструктуры, геологической изученности недр и действующих контрактах, заканчивая геологическими и геофизическими данными. Так, недропользователи могут зарегистрировать в системе личный кабинет, подать заявление на разведку или добычу полезных ископаемых, а также получать информационные уведомления от госорганов. Работа над платформой продолжается.

В рамках заседания также рассмотрен вопрос создания Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Глава Минэкологии Зульфия Сулейменова доложила, что на сегодняшний день в пилотном режиме запущена интерактивная карта, которая отображает данные с автоматизированных систем мониторинга эмиссии в окружающую среду, сведения о полигонах и пунктах сбора твёрдых бытовых отходов, состояние атмосферного воздуха и т.д.

Ожидается, что платформа обеспечит сбор и анализ разнообразной экологической информации в режиме реального времени для оперативного принятия соответствующих решений и действий. Её ввод в опытную эксплуатацию намечен на декабрь 2023 года, а в промышленную – на первое полугодие 2024 года.

Алихан Смаилов подчеркнул, что при разработке системы нужно уделить особое внимание на усиление борьбы с несанкционированными свалками.

Министр юстиции Азамат Ескараев рассказал о проекте по цифровизации ОСИ, который был запущен в апреле во всех регионах республики. На сегодня в нём участвует порядка 100 домов. Данная инициатива призвана решить проблему с фальсификацией подписей жильцов в протоколах общего собрания за счёт автоматизации процесса голосования и формирования электронного протокола.