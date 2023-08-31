В получении взяток подозревают главу департамента фармконтроля области Жетысу
Сегодня, 21:28
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Сегодня, 21:28Сегодня, 21:28
168Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Руководителя областного департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по области Жетысу подозревают в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.
"Чиновник подозревается в получении на системной основе взяток от предпринимателей за общее покровительство их деятельности по оказанию медицинских услуг и выдачу соответствующих лицензий", - сказано в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
Итоговое решение будет принято судом.
Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
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