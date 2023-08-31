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В получении взяток подозревают главу департамента фармконтроля области Жетысу

Сегодня, 21:28
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 21:28
Сегодня, 21:28
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Руководителя областного департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК по области Жетысу подозревают в коррупции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

"Чиновник подозревается в получении на системной основе взяток от предпринимателей за общее покровительство их деятельности по оказанию медицинских услуг и выдачу соответствующих лицензий", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Итоговое решение будет принято судом.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. 

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