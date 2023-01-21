В области Абай более 600 тысяч гектаров земель используют не по назначению — Антикор

В Антикоррупционной службе области Абай прошло заседание комиссии по противодействию коррупции, созданной при Общественном совете региона, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании, которое прошло под председательством акима области Нурлана Уранхаева, стало известно о результатах антикоррупционного мониторинга, проведённого в сфере земельных отношений.

"По области выявлены свыше 600 тысяч гектаров сельхозземель, которые не используются по целевому назначению. Еще 355 земельных участков, предназначенные для общего пользования, фактически находятся в аренде у частных лиц. Кроме того, более 200 земельных участков числятся за лицами, поменявшими гражданство. В качестве недопущения в будущем подобных фактов рекомендовано провести интеграцию между информационными системами органов миграционной службы и НАО "Правительство для граждан", — сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Абай Адильхан Сабуров на своей странице в Facebook.