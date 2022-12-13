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Лента новостей

azattyq-ruhy.kz Сегодня, 14:05
415
Сегодня, 14:05
415
Фото: azattyq-ruhy.kz

В ночном клубе Шымкента посетителям раздавали мефедрон

Полицейские Шымкента задержали администратора ночного клуба, у которой обнаружили синтетические наркотики, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города. У 31-летней женщины при проверке нашли 48 граммов мефедрона.

"В ходе следствия уст­ановлено, что данное наркотическое вещес­тво предназначено для распространения ср­еди посетителей разв­лекательного заведен­ия. В результате дополни­тельных оперативно-р­озыскных мероприятий установлен 31-летний мужчина, принесший наркотики администр­атору. В настоящее время оба задержанных находя­тся в изоляторе врем­енного содержания", - сообщили в полиции.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводит­ся досудебное рассле­дование.

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#наркотики #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:05
415
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