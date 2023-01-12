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pixabay.com Вчера, 14:02
662
Вчера, 14:02
662
Фото: pixabay.com

В МВД рассказали, как будут замерять скорость автомобилей на загородных трассах

В МВД рассказали, как будут фиксировать скорость движения автомобилей на загородных трассах, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщил заместитель министра внутренних дел, в ведомстве предлагают использовать данные о средней скорости движения автомобиля на прямых участках дорог, как это делают в России. 

"Условно говоря, у нас стоит арка на выезде из Астаны в сторону Караганды, вторая арка стоит на въезде в Темиртау. Мы знаем, что условно разрешённая скорость 140 километров в час. Высчитали, посмотрели — от одной арки к другой должны приехать условно в течение 1,5 часа. Если вы приехали за час, то понятно, вы нарушили скорость. Мы эту тему обсуждали с депутатами, часть из них нас поддержали, пока этот вопрос в стадии обсуждения, он ещё не внесён. В будущем планируется, так как мы видим целесообразность в этом решении и видим, что оно очень неплохо повлияло бы на состояние аварийности на загородных трассах. Мы будем работать с депутатами, чтобы эту норму ещё раз рассмотреть", — добавил он. 

Игорь Лепёха уточнил, почему пока скоростемеры невозможно установить на всём протяжении республиканских и областных трасс. 

"На сегодняшний день у нас в городах всё достаточно отрегулировано — цифровые решения, видеокамеры. Всё отработано. Есть проблема с загородными трассами, представьте, там у нас расстояния, когда по 300-500 километров между населёнными пунктами, там нет даже электричества порой, понятно, что скоростемер не подключишь", — рассказал замминистра на брифинге в ЦИК. 

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#МВД #трассы
Артём Волков Журналист
Вчера, 14:02
662
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