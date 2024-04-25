В Минэнерго опровергли слухи об остановке поставок нефти в Германию через Россию
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Министерство энергетики Казахстана опровергло распространяемую зарубежными СМИ информацию об остановке поставок нефти в Германию через Россию из-за проблем с оплатой, передаёт BaigeNews.kz.
Агентство Reuters опубликовало статью о том, что Россия предупредила Казахстан - "транзит нефти в Германию может прекратиться в июне из-за платёжного тупика, что является резким напоминанием о зависимости страны, не имеющей выхода к морю, от России в вопросах экспорта".
"Предупреждение государственного трубопроводного оператора "Транснефти" является напоминанием о хрупкости экспорта Казахстана, большая часть его потока, составляющего 1,5 миллиона баррелей в день, или 1,5% мировых поставок, проходит через различные российские трубопроводы", - говорится в публикации.
Официальный представитель министерства энергетики Казахстана Шынгыс Ильясов заявил, что "данная информация не подтверждается".
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