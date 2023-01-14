В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте

Фото: t.me/egovpress

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как двое мужчин целуются в лифте. Пользователи в некоторых пабликах утверждают, что узнали героев видео, передаёт BaigeNews.kz.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что это сотрудники Министерства энергетики РК.

В пресс-службе ведомства прокомментировали инцидент.