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  • В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте
t.me/egovpress Сегодня, 11:11
4160
Сегодня, 11:11
4160
Фото: t.me/egovpress

В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте

В Сети появился видеоролик, на котором  видно, как двое мужчин целуются в лифте. Пользователи в некоторых пабликах утверждают, что узнали героев видео,  передаёт BaigeNews.kz.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что это сотрудники Министерства энергетики РК.

В пресс-службе ведомства прокомментировали инцидент.

"На распространяемом видео не сотрудники Минэнерго, информация не соответствует действительности. Для выяснения обстоятельств ведомство обратится в соответствующие органы", — заявили в ведомстве.

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#минэнерго #скандал #видео #геи
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:11
4160
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