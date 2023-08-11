В Минэкологии заявили о дефиците поливной воды в трех районах Жамбылской области

Сразу три района Жамбылской области ощущают дефицит поливной воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство экологии.

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Г.Азидуллин находится с рабочим визитом в Жамбылской области по вопросам проведения вегетационного периода текущего года.

"По состоянию на 9 августа текущего года по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн. м3, что на 144,8 млн. м3 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 млн. м3). По реке Талас в августе 2022 года потребность Казахстана составляет 45 м3/сек, фактически вода не подается - 0 м3/сек", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ Кыргызстана о подаче воды из водохранилища в расходе не менее 5 м3/сек, для поддержания работы АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И Батурова", а также экологического попуска в русле реки Талас.

Также в целях увеличения поступления воды в русло р. Талас филиал РГП "Казводхоз" проводит очистку коллекторно-дренажных сетей, непосредственно вдоль государственной границы, что позволит увеличить поступление воды в р. Талас от 5 до 8 м3/сек. Данные меры позволят методом водооборота минимизировать потери урожая.

На сегодня объем воды на Таласском гидроузле с учетом подпитки коллекторными водами составляет 7,26 м3/сек, вода в пропорциональных долях и методом водооборота распределяется Жамбылскому и Байзакскому районам, Таласский район полностью отключен от полива.

Дефицит поливной воды ощущают Байзакский, Таласский и частично Жамбылский районы, фактически из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища стоит под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

По бассейну реки Шу вода подается для Кордайского района по каналам Георгиевский магистральный (ГМК), Колос, Шортобе, Объединенный и для Меркенского района по каналу ЗБЧК.

В текущем году основная проблема в водообеспечении сложилась по каналу ГМК Кордайского района, под которым подвешено 28 тыс. гектаров орошаемых земель. Потребность данного канала в августе месяце составляет 14 м3/сек. Но по графику от 26 июня (где причитается 9 м3/сек) фактически подается от 7 до 6 м3/сек, с колебаниями в сторону уменьшения. 9 августа расход составил 6,7 м3/сек, и при таком расходе регулировать водораспределение на 60 км канала, оказалось практически невозможным.

В связи с острой нехваткой воды нижерасположенные сельские округа - Сарыбулак, Беткайнар, Какпатас и Степное Кордайского района (порядка 5 тыс. га) исключены от полива.