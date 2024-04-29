Слухи о мобилизации осуждённых в России казахстанцев прокомментировали в МИД РК

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что осуждённых в России казахстанцев забирают на военные действия в Украине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Смадияров сообщил, что появляется информация о том, что якобы граждан Казахстана, которые находятся под следствием либо сидят в российских тюрьмах, забирают насильно на военные действия.

"Это неправда: ни один гражданин Казахстана, который отбывает своё наказание в российских тюрьмах, либо находится под следствием, не был привлечён на военные действия. Это могу 100% гарантировать", - заявил представитель МИД.

Он также сообщил, что в России не больше 10 наших граждан находятся под следствием.