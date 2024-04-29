Слухи о мобилизации осуждённых в России казахстанцев прокомментировали в МИД РК
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Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что осуждённых в России казахстанцев забирают на военные действия в Украине, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Смадияров сообщил, что появляется информация о том, что якобы граждан Казахстана, которые находятся под следствием либо сидят в российских тюрьмах, забирают насильно на военные действия.
"Это неправда: ни один гражданин Казахстана, который отбывает своё наказание в российских тюрьмах, либо находится под следствием, не был привлечён на военные действия. Это могу 100% гарантировать", - заявил представитель МИД.
Он также сообщил, что в России не больше 10 наших граждан находятся под следствием.
"По нашим данным, они нашли работу в соцсетях, детали их все родные знают, мы с ними неоднократно связывались, консул несколько раз выезжал к этим гражданам, лично встречался и следит за правомерностью всех предъявленных обвинений. Оказывает всю консульскую и правовую помощь", - резюмировал Айбек Смадияров.
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