В массовом ДТП в Египте погибли 32 человека
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В Египте произошло массовое ДТП, в котором погибли 32 человека, ещё 60 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал АfricaNews.
Утром в субботу на шоссе, соединяющем столицу Египта — Каир и средиземноморский город Александрия, пассажирский автобус врезался в припаркованный автомобиль.
"В результате столкновения нескольких автомобилей, загорелось несколько других транспортных средств. Погибли по меньшей мере 32 человека. Пострадали не менее 63", — сообщили в Министерстве здравоохранения Египта.
На место аварии прибыли машины скорой помощи.
Местные СМИ сообщили, что автобус направлялся в Каир, когда врезался в припаркованный автомобиль. Позже другие машины врезались в автобус, некоторые из них загорелись.
На видеозаписи, которая появилась в сети, видно множество сгоревших автомобилей на обочине дороги.
Государственная ежедневная газета "Аль-Ахрам" сообщила, что в аварии, произошедшей в городе Нубария, примерно в 160 километрах (100 милях) к северу от Каира, участвовали 29 автомобилей.
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