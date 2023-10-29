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В массовом ДТП в Египте погибли 32 человека

Сегодня, 12:13
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 12:13
Сегодня, 12:13
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Фото: скриншот с видео

В Египте произошло массовое ДТП, в котором погибли 32 человека, ещё 60 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал АfricaNews.

Утром в субботу на шоссе, соединяющем столицу Египта — Каир и средиземноморский город Александрия, пассажирский автобус врезался в припаркованный автомобиль. 

"В результате столкновения нескольких автомобилей, загорелось несколько других транспортных средств. Погибли по меньшей мере 32 человека. Пострадали не менее 63", — сообщили в Министерстве здравоохранения Египта. 

На место аварии прибыли машины скорой помощи.

Местные СМИ сообщили, что автобус направлялся в Каир, когда врезался в припаркованный автомобиль. Позже другие машины врезались в автобус, некоторые из них загорелись.

На видеозаписи, которая появилась в сети, видно множество сгоревших автомобилей на обочине дороги. 

Государственная ежедневная газета "Аль-Ахрам" сообщила, что в аварии, произошедшей в городе Нубария, примерно в 160 километрах (100 милях) к северу от Каира, участвовали 29 автомобилей.

 

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