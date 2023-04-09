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t.me/rt_russian Сегодня, 10:35
54
Сегодня, 10:35
54
Фото: t.me/rt_russian

В Марселе ночью обрушился четырёхэтажный жилой дом

Жилой дом обрушился в ночь на воскресенье в центре Марселя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В 00:40 произошло обрушение дома номер 17 по улице Тиволи, частично оказались затронуты дома под номерами 15 и 19", — сообщил мэр города Бенуа Пайян. 

Мэр отметил, что жители прилегающих зданий были эвакуированы. Он добавил, что в настоящее время на месте инцидента продолжается пожар, который препятствует проведению поисковых работ. Поэтому пока невозможно понять, есть ли жертвы. 

"Сейчас, когда я с вами беседую, мы не знаем точных причин обрушения, но мы всерьез подозреваем, что произошел взрыв", — заявил Пайян. 

Видео: t.me/rt_russian
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Сегодня, 10:35
54
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