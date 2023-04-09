В Марселе ночью обрушился четырёхэтажный жилой дом

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Жилой дом обрушился в ночь на воскресенье в центре Марселя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В 00:40 произошло обрушение дома номер 17 по улице Тиволи, частично оказались затронуты дома под номерами 15 и 19", — сообщил мэр города Бенуа Пайян.

Мэр отметил, что жители прилегающих зданий были эвакуированы. Он добавил, что в настоящее время на месте инцидента продолжается пожар, который препятствует проведению поисковых работ. Поэтому пока невозможно понять, есть ли жертвы.