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пресс-служба КНБ РК Сегодня, 12:39
57
Сегодня, 12:39
57
Фото: пресс-служба КНБ РК

В Мангистау задержана истреблявшая сайгаков ОПГ

Браконьеров, нанесших государству ущерб в миллиард тенге, задержали в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Комитет национальной безопасности совместно с органами прокуратуры провёл спецоперацию по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги.

"При попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителя криминалитета Мангистауского региона.  Собраны доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более миллиарда тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане", — говоорится в сообщении пресс-службы ведомства.          

Следствие увтанавливает и других участников ОПГ.

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#сайгаки #браконьеры #КНБ
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:39
57
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