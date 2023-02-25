В Мангистау задержана истреблявшая сайгаков ОПГ

Фото: пресс-служба КНБ РК

Браконьеров, нанесших государству ущерб в миллиард тенге, задержали в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Комитет национальной безопасности совместно с органами прокуратуры провёл спецоперацию по задержанию с поличным группы лиц, причастной к организации канала незаконной добычи и сбыта рогов сайги.

"При попытке реализации крупной партии дериватов пресечена деятельность двух ранее неоднократно судимых представителя криминалитета Мангистауского региона. Собраны доказательства о нанесении государству ущерба на сумму более миллиарда тенге и значительного урона популяции сайги в Казахстане", — говоорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие увтанавливает и других участников ОПГ.