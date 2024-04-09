В Кызылординской области стартовала кампания "Таза Қазақстан"

В рамках стартовавшей в стране республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" в Кызылординской области началась кампания "Таза Қазақстан – таза аймақ", передаёт BaigeNews.kz.

Главная цель мероприятия - формирование принципов бережного отношения ко всеобщему достоянию, созданному с целью обеспечения благоприятных условий для окружающей среды и наших соотечественников, повышение гражданской ответственности и укрепление экологической культуры.

Акция состоит из 5 этапов и будет организована по тематическим направлениям:

Неделя "Таза мекен" (6-13 апреля); Неделя "Киелі мекен" (14-20 апреля); Неделя "Жасыл аймақ" (21-27 апреля); Неделя "Өнегелі ұрпақ" (28 апреля - 4 мая ) ; Неделя "Мөлдір бұлақ" (5-11 мая).

Первая неделя акции чистоты проходит под названием "Таза өлке". В эти дни жители населенных пунктов, общественные активисты, работники организаций и предприятий региона вносят свой вклад в поддержание и очистку окружающей среды. На сегодняшний день в городе и во всех районах высажено около 30 тысяч саженцев деревьев.

По поручению Главы государства на высохшем дне Аральского моря поэтапно осуществляется посев гектара саксаульных насаждений на территории 1,1 млн га. В частности, за счет республиканского и областного бюджетов в 2021 году проведены фитолесомелиоративные работы на территории 101 тыс. га, в 2022 году 250 тыс. га, в 2023 году-193,2 тыс. га.

В период с 2024 по 2025 годы планируется проведение фитолесомелиоративных работ на площади 556,2 тыс. га.

На сегодняшний день на 51,6 тыс. га дна моря высадили 15,3 млн. саженцев.

В этом году наша страна председательствует в Международном фонде спасения Арала. Вопрос посева саденцев на дне моря находится на постоянном контроле главы региона, который также вовлекает предпринимателей в это общее дело.

Кроме того, оптимизируются вопросы улучшения качества дорог в Кызылординской области, активизируются строительные работы.

В этом году будет отремонтировано около 300 км дорог, а доля дорог хорошего уровня в области достигнет 92%. Это на 12 процентов больше, чем в 2022 году. В этом году при поддержке главы региона в городе реконструируется улица Кожа Ахмеда Яссауи протяженностью около 3 километров. После завершения строительства дороги эта улица будет полностью освещена и переведена в разряд четырехполосных.

Кроме того, в целях озеленения площади нового здания автовокзала города Кызылорда на левобережье Сырдарьи, где динамичными темпами ведется строительство, высажены саженцы деревьев и интенсивно ведутся работы по озеленению населенных пунктов во всех районах области.

Стоит отметить, что в рамках акции "Таза Қазақстан" с участием жителей области в результате работы по очистке города от мусора на полигоны было вывезено около 300 тонн мусора, модернизированы фасады порядка 30 жилых домов областного центра.

Стоит отметить, что с прошлого года в рамках развития сельских населенных пунктов в Кызылординской области проводится конкурс "Образцовый населенный пункт". По итогам 2023 года 12 населенным пунктам, которые стали победителями, были вручены 29 единиц спецтехники современного типа, наиболее необходимой для повседневной жизни.

Субботники по озеленению и санитарные работы проводятся во всех населенных пунктах Кызылординской области, с первого дня весны.