В Костанае мужчина жестоко избил собаку в лифте
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Жильцы жилого комплекса "Тениз" в г.Костанай распространили видео с камер видео наблюдения в лифте, где мужчина жестоко избивает собаку, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошел сегодня, 4 сентября. На кадрах предполагаемый хозяин собаки бьет кулаком и пинает своего питомца.
По информации ДП города, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 407 Кодекса об административных нарушениях РК.
"По сообщению СМИ это сообщение, прислали в общедомовой чат дома по адресу ул. Уральская, 45 "Б" (Жилой комплекс "Тениз"). В полиции отметили, что в настоящее время в результате проведенной проверки установлен мужчина – владелец собаки, в отношении которого составлен административный протокол по статье 407 Кодекса об административных нарушениях РК – "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными", - сообщили в полиции.
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