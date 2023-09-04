В Костанае мужчина жестоко избил собаку в лифте

Жильцы жилого комплекса "Тениз" в г.Костанай распространили видео с камер видео наблюдения в лифте, где мужчина жестоко избивает собаку, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел сегодня, 4 сентября. На кадрах предполагаемый хозяин собаки бьет кулаком и пинает своего питомца.

По информации ДП города, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 407 Кодекса об административных нарушениях РК.