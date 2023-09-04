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В Костанае мужчина жестоко избил собаку в лифте

Сегодня, 15:20
АВТОР
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pinterest Сегодня, 15:20
Сегодня, 15:20
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Фото: pinterest

Жильцы жилого комплекса "Тениз" в г.Костанай распространили видео с камер видео наблюдения в лифте, где мужчина жестоко избивает собаку, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел сегодня, 4 сентября. На кадрах предполагаемый хозяин собаки бьет кулаком и пинает своего питомца.

По информации ДП города, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 407 Кодекса об административных нарушениях РК.

"По сообщению СМИ это сообщение, прислали в общедомовой чат дома по адресу ул. Уральская, 45 "Б" (Жилой комплекс "Тениз"). В полиции отметили, что в настоящее время в результате проведенной проверки установлен мужчина – владелец собаки, в отношении которого составлен административный протокол по статье 407 Кодекса об административных нарушениях РК – "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными", - сообщили в полиции.

 

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