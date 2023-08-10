В Кокшетау построят ТЭЦ за 239 млрд тенге к 2027 году

В Кокшетау планируют построить ТЭЦ мощностью – 240 МВт. Об этом сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на встрече с населением в Степногорске, передаёт BaigeNews.kz.

"Для покрытия дефицита тепловой энергии рассматривается строительство Кокшетауской ТЭЦ, тепловая мощность, которой будет составлять 520 Гкал/час", - сообщил министр.

Планируется, что ТЭЦ построят к 2027 году. Общая стоимость строительства свыше 239 миллиардов тенге, добавил министр.

Реализацию проекта планируется осуществить путем проведения тендера на рынке электрической мощности, который будет проведен осенью текущего года.

Кокшетау на данный момент единственный в стране областной центр, у которого нет своей ТЭЦ.