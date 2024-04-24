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В Кокшетау осуждены руководители финансовой пирамиды

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В Кокшетау осуждены руководители финансовой пирамиды Сегодня, 11:38
Сегодня, 11:38
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В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой "Eolus", а также занимались ее рекламой, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акмолинской области.

"Установлено, гражданки "И" и "Х" с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой "Eolus". Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу  "energyeolus.info". Сумма ущерба составила порядка 10 млн тенге", - говорится в сообщении.

В суде гособвинитель, проявляя принципиальность, к совершенному преступлению, доказал виновность, а также преступное происхождение имущества находящегося в собственности подсудимых. 

"Приговором суда гражданки "И" и "Х" признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 3 года", - добавили в надзорном органе.

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