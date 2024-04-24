В Кокшетау осуждены руководители финансовой пирамиды

В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой "Eolus", а также занимались ее рекламой, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акмолинской области.

"Установлено, гражданки "И" и "Х" с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой "Eolus". Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу "energyeolus.info". Сумма ущерба составила порядка 10 млн тенге", - говорится в сообщении.

В суде гособвинитель, проявляя принципиальность, к совершенному преступлению, доказал виновность, а также преступное происхождение имущества находящегося в собственности подсудимых.