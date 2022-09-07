В Казахстане заёмщики чаще всего жалуются на банки и меньше всего на коллекторов - АРРФ

Фото: fingramota.kz

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по защите прав потребителей финансовых услуг Казахстана Мадина Абылкасымова провела прием граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Сообщается, что 2021 году в Агентство поступило порядка 21,8 тысячи обращений от граждан, 72,5 процента всех обращений приходится на банковский сектор. Обращения по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, составляют 8,3 процента, субъектов страхового рынка и коллекторских агентств - по 2,4 процента.

С начала 2022 года поступило порядка 18,7 тысячи обращений от граждан, из них 71 процент - банковский сектор, по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 10 процентов, субъектов страхового рынка и коллекторских агентств – по два процента.

Мадина Абылкасымова также отметила, что вопросы, касающиеся защиты социально уязвимых граждан находятся на особом контроле Агентства. Так, с учетом изменений, внесенных в Программу рефинансирования ипотечных займов в 2022 году, а также с учетом ранее оказанной банками помощи, меры поддержки получили 8,8 тысячи таких заемщиков на сумму 54,2 миллиарда тенге.

Для оперативного взаимодействия с населением в Агентстве функционирует call-центр. За 2021 год в call-центр поступило более 5,8 тысячи звонков граждан, с начала 2022 года – порядка 11 тысяч звонков граждан.

М. Абылкасымова отметила, что ни одно обращение не останется без внимания, все озвученные гражданами вопросы будут исполнены с соблюдением норм законодательства.