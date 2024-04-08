В Казахстане заблокировали сайты-помощники в получении сертификатов на товары

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК сообщил о блокировке порядка 15 сайтов, предлагавших услуги посредничества в получении сертификатов на товары, передаёт BaigeNews.kz.

Реклама услуг по обязательному подтверждению соответствия продукции организациями, не аккредитованными в порядке, установленном законодательством РК, недопустима.

"Сертификат соответствия либо декларация о соответствии подтверждают, что товар безопасен, прошёл испытания, а реклама "быстрых" сертификатов теми, кто не аккредитован (не имеет права осуществлять оценку соответствия), вводит потребителя в заблуждение, нарушает закон и как правило это "серые сертификаты". Поэтому мы активно мониторим и блокируем такие ресурсы, сотрудничая с министерством культуры и информации", - сообщил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Куаныш Еликбаев.