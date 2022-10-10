В Казахстане выбрали лучшую собаку породы тазы

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В Акмолинской области состоялся республиканский турнир среди собак казахской породы тазы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". За право называться самой резвой боролись четвероногие из 16 регионов, а также из Астаны и Алматы.

Всего в забеге участвовали 36 собак. Их поделили на шесть групп, каждая бежала по километру. В финале встретились шесть самых быстрых участников.

Победу праздновал владелец собаки по кличке Коккас из Восточно-Казахстанской области Мансур Канатбекулы. Ему вручили главный приз турнира – коня.

"Чтобы попасть на эти соревнования, каждый владелец тазы должен был участвовать в отборе в своей области. Из каждой области по квоте было выделено по две тазы. Гончие, которые заняли первые и вторые места. Они смогли участвовать в итоговом республиканском турнире", - рассказал член Федерации "Асыл қазына" Серик Аутаев.

Отметим, что тазы – одна из древнейших пород собак. Представители этого вида очень выносливы и легко преодолевают большие расстояния.