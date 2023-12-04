В Казахстане ужесточат ответственность за бытовое насилие
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов заявил о планах криминализировать бытовое насилие в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Ерлан Кошанов признал, что вопрос противодействия гендерному насилию приобрёл масштабный характер во всем мире. Он сообщил также, что в настоящее время депутаты работают над новым пакетом законодательных новелл в сфере семейно-бытового насилия.
"В первую очередь мы планируем криминализировать ответственность за бытовое насилие. За причинение среднего и тяжкого вреда здоровья. В случае принятия будет предусмотрено только лишение свободы. Такой вид наказания, как ограничение свободы – будет полностью исключён. Здесь для нас интересен опыт Узбекистана. Также планируется ввести понятие "харассмент". Последнее время эту тему депутаты активно поднимают и в своих депутатских запросах. Кроме того, сейчас женщины всё чаще встречаются с таким явлением как "сталкинг", то есть навязчивым преследованием. За такие деяния во многих странах введена уголовная ответственность. Нашим странам тоже пришло время задуматься над ужесточением наказания за такие деяния", — сказал Ерлан Кошанов.
Отметим, сегодня в Астане проходит Международная конференция Диалога женщин стран Центральной Азии с участием спикеров парламентов Казахстана и Узбекистана.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым