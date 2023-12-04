В Казахстане ужесточат ответственность за бытовое насилие

Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов заявил о планах криминализировать бытовое насилие в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ерлан Кошанов признал, что вопрос противодействия гендерному насилию приобрёл масштабный характер во всем мире. Он сообщил также, что в настоящее время депутаты работают над новым пакетом законодательных новелл в сфере семейно-бытового насилия.

"В первую очередь мы планируем криминализировать ответственность за бытовое насилие. За причинение среднего и тяжкого вреда здоровья. В случае принятия будет предусмотрено только лишение свободы. Такой вид наказания, как ограничение свободы – будет полностью исключён. Здесь для нас интересен опыт Узбекистана. Также планируется ввести понятие "харассмент". Последнее время эту тему депутаты активно поднимают и в своих депутатских запросах. Кроме того, сейчас женщины всё чаще встречаются с таким явлением как "сталкинг", то есть навязчивым преследованием. За такие деяния во многих странах введена уголовная ответственность. Нашим странам тоже пришло время задуматься над ужесточением наказания за такие деяния", — сказал Ерлан Кошанов.

Отметим, сегодня в Астане проходит Международная конференция Диалога женщин стран Центральной Азии с участием спикеров парламентов Казахстана и Узбекистана.