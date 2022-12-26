В Казахстане утвердили правила профилактики травли детей

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Министр просвещения утвердил правила профилактики травли (буллинга) детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Согласно правилам профилактики определяется порядок работы по профилактике травли ребёнка. так, поступившая информация о травле ребёнка в течение одного дня доводится до руководителя местного исполнительного органа в сфере образования либо организации образования.

Руководитель организации образования в целях профилактики травли (буллинга) ребёнка ежегодно к началу учебного года утверждает план по профилактике травли (буллинга) ребёнка. План включает сроки, формы завершения, ответственных лиц и следующие мероприятия по:

повышению осведомленности обучающихся и воспитанников, педагогов, законных представителей ребёнка в вопросах профилактики травли (буллинга) и предупреждению травли (буллинга) путём проведения информационно-разъяснительной работы (беседа, правовой всеобуч, классные часы, родительские собрания, внеурочные мероприятия и другие) не противоречащих интересам обучающихся и воспитанников не реже одного раза в четверть; повышению профессиональной компетентности педагогов в учебно-воспитательной работе через их участие в обучающих семинарах (вебинарах), семинар-тренингах, мастер-классы, коучингах, конференциях, форумах, панельных дискуссия; информированию в письменной или устной форме обучающихся и воспитанников, законных представителей ребёнка о недопустимости травли (буллинга) ребёнка; незамедлительному реагированию на признаки травли (буллинга) в отношении обучающихся и воспитанников в случае её выявления; оказанию обучающимся и воспитанникам социальной, психолого-педагогической помощи педагогами-психологами, социальными педагогами с регистрацией в журнале учёта консультаций педагога-психолога ; проведению мониторинга воспитательного процесса и условий образовательной среды на предмет соблюдения прав и интересов обучающихся и воспитанников, обеспеченности ресурсами для их обучения, воспитания и безопасного нахождения в организациях образования; рассмотрению на заседаниях коллегиальных органов управления организацией образования с привлечением родительского комитета вопроса предупреждения и профилактики травли (буллинга) среди обучающихся и воспитанников.

При поступлении информации о травле (буллинге) ребёнка в организацию образования заместитель руководителя организации образования по воспитательной работе:

формирует первичную информацию об участниках травли (буллинга) ребёнка со дня поступления информации, включающую: фамилию, имя, отчество (при его наличии) ребёнка (членов семьи); место проживания; общую характеристику ребёнка по месту учёбы; письменное пояснение классного руководителя, куратора, участников травли (буллинга) ребёнка (педагога) и (или) законных представителей ребёнка;

в течение одного рабочего дня после поступления информации проводит беседу с ребёнком, подвергшемся травле (буллингу), с инициатором/зачинщиком травли (буллинга), их законными представителями с привлечением классного руководителя, педагога-психолога;

принимает меры по мирному урегулированию конфликта, связанного с травлей (буллинга) ребёнка;

при наличии медицинских показаний содействует оказанию медицинской помощи детям, пострадавшим от травли (буллинга), в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;

в течение одного рабочего дня после проведения беседы передаёт информацию о результатах проведенной работы руководителю организаций образования.

При поступлении информации в местный исполнительный орган в сфере образования: