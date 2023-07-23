- В Казахстане усилят защиту прав потребителей, совершающих онлайн-покупки 02:48 61
- Водителя из Шымкента наказали за световые сигналы на авто 01:20 249
- Лесные пожары в Греции добрались до гостиниц, туристов эвакуируют 00:12 298
- Микрорайону "Жагалау" придадут столичный лоск, пообещал аким Астаны 22.07.2023 303
- В затопленном кипятком торговом центре в Москве нашли тела четверых погибших 22.07.2023 533
- Из-за неизвестной болезни в Египте в Казахстане усилили контроль за зарубежными рейсами 22.07.2023 410
- Умерла дочь Чарли Чаплина 22.07.2023 426
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 536
- Баян Алагузова поделилась фото из роддома 22.07.2023 708
- В большей части Атырау в понедельник не будет света 22.07.2023 487
- Торговый центр в Москве затопило кипятком, три человека оказались заблокированными 22.07.2023 531
- Просидевшую два месяца в колодце собаку спасли казахстанские зоозащитники 22.07.2023 445
- Дожди, шквал и аномальная жара: каким будет воскресенье для казахстанцев 22.07.2023 433
- Новый метод лечения рака печени у детей начали применять в Алматы 22.07.2023 442
- Три человека погибли в страшном ДТП в Жетысу 22.07.2023 583
- Мутная вода: временно ограничена подача воды в одном из районов Алматы 22.07.2023 459
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 609
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 527
- Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь 22.07.2023 476
- На Иссык-Куле похитили 12-летнего мальчика и требовали от родителей 300 тысяч долларов 22.07.2023 852
- Популярный спектакль "Гауһартас" бьёт рекорды по продаже билетов 22.07.2023 562
- В минкультуры и спорта отреагировали на возможное проведение ЧМ по футболу в Казахстане 22.07.2023 474
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 502
- Дархан Кыдырали призвал журналистов больше продвигать природу родного края 22.07.2023 451
- "Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане 22.07.2023 451
- В Астане построят новый мост через реку Есиль 22.07.2023 523
- Предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров 22.07.2023 541
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 698
- Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена 22.07.2023 541
- Казахстанец сенсационно нокаутировал непобеждённого боксёра из Испании 22.07.2023 578
- Ретроградная Венера: чего не стоит делать в это время знакам Зодиака 22.07.2023 683
- Сколько стоит отдых в детских лагерях Казахстана и как к нему подготовиться 22.07.2023 564
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 894
- Бублик сделал заявление о своем будущем после исторического Уимблдона-2023 22.07.2023 721
- Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в трёх городах Казахстана 22.07.2023 520
- ИИ-алгоритм для помощи журналистам разрабатывает Google 22.07.2023 560
- В Актау проведут внеплановую проверку "КазАзота" 22.07.2023 502
- 2307 казахстанских женщин бесплатно обучат IT-специальностям 22.07.2023 565
- Сериал о погибшем пожарном Аскаре Забикулине покажут в сентябре 22.07.2023 592
- Автобус с пассажирами перевернулся в Карагандинской области 22.07.2023 817
- Сноха оформила кредит на имя свёкра и присвоила деньги в Шымкенте 22.07.2023 837
- После дождя в Алматинской области откачана вода со 138 дворов домов 22.07.2023 703
- Комитет по возврату активов начнёт работать при Генпрокуратуре 22.07.2023 725
- Ветер частично сорвал крышу многоэтажки в Какелене 21.07.2023 581
- Балхаш и Темиртау остались без воды из-за аварий 21.07.2023 684
- О возможных селях в Алматы предупредили спасатели 21.07.2023 652
- Избран новый президент международного общества "Қазақ тілі" 21.07.2023 654
- Шокирующие кадры из Дома престарелых Семея: одна из сотрудниц рассказала подробности 21.07.2023 2649
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 653
- Отдыхающих эвакуировали в Алматинской области из-за опасного подъёма уровня воды в реке 21.07.2023 681
- Казахстанцы купили в июне более 123 кг золота 21.07.2023 665
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 744
- Казахстан хочет принять чемпионат мира по футболу 21.07.2023 800
- Изменения в правила выписывания рецептов внесли в Казахстане 21.07.2023 723
- Верховным судом поставлена точка по вопросу малого Талдыколя 21.07.2023 1017
- Пункт пропуска на границе России и Казахстана встаёт на ремонт 21.07.2023 752
- Контролёра колонии наказали за жестокое обращение с осуждённым в Павлодарской области 21.07.2023 719
- Часть районов Алматы осталась без света из-за непогоды 21.07.2023 727
- Стало известно время начала матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков 21.07.2023 799
- Две тонны прекурсоров и 22 кг “синтетики”: нарколабораторию ликвидировали в Астане 21.07.2023 681
- Деревья упали на автомобили в Алматы из-за сильного ветра 21.07.2023 766
- Операторов проверят после их сообщений о росте тарифов на свои услуги 21.07.2023 826
- Подсменка и старые здания: школы в Павлодаре десятилетиями не видели ремонта 21.07.2023 793
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 659
- Чиновники оставили без воды жителей Жамбылской области 21.07.2023 715
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 21.07.2023 670
- Узнать за 5 минут: Почему возникает аномальная жара в Казахстане? 21.07.2023 773
- Ремонт к учебному году могут не успеть завершить в 35 школах Казахстана 21.07.2023 615
- Природный пожар в Карагандинской области локализован 21.07.2023 604
- 1,5 млн за бычка: заводчики элитного мясного скота в Казахстане просят помощи 21.07.2023 16096
- В 2023 году в Астане завершат строительство более 30 долгостроев 21.07.2023 641
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 967
- Tesla отзывает около 16 тысяч электромобилей 21.07.2023 651
- Крупный схрон боеприпасов и оружия обнаружили в Шу 21.07.2023 652
- Фестиваль "Футбол жолы" отправляется в тур по Казахстану 21.07.2023 670
- Скончался легендарный первостроитель канала "Иртыш-Караганда" 21.07.2023 752
- Гражданин Китая закурил на борту самолета 21.07.2023 764
- В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка 21.07.2023 798
- Соблюдение недропользователями условий контрактов проверит МИИР РК 21.07.2023 752
- Племянник олигарха Патоха Шадиева приговорен к 1,5 годам лишения свободы 21.07.2023 855
- LOADING...
В Казахстане усилят защиту прав потребителей, совершающих онлайн-покупки
В комитете по защите прав потребителей МТИ РК рассказали о нововведениях в сфере электронной торговли, которые включены в проект закона "О защите прав потребителей", передаёт BaigeNews.kz.
Отмечается, что проект закона внесён на рассмотрение в мажилис парламента.
Законопроектом предлагается усилить общественные институты, дебюрократизировать систему защиты прав потребителей, ввести гражданско-правовую ответственность бизнеса с целью мотивации к добровольному разрешению спора между субъектами рынка, включая сегмент онлайн-торговли.
"Законопроектом предлагается приравнять интернет-ресурсы, используемые в целях реализации товаров, к "торговым объектам". Это позволит исключить правовые неточности в сегменте онлайн-торговли. Предлагается расширить определение термина "электронная коммерция", что позволит регулировать вопросы нарушения прав потребителей услуг и работ при заказе на различных мобильных приложениях", — сообщается в пресс-релизе.
Также предлагается дополнить основные принципы защиты прав потребителей по обязательному обеспечению защиты персональных данных, недопущению бизнесменами в договорах условий, нарушающих и (или) ущемляющих права и законные интересы потребителей.
Законопроектом предлагается наделить владельцев электронных торговых площадок правом заключать с предпринимателями договора, включающие положения по соблюдению требований о защите прав потребителей.
В случае поступления от потребителя жалобы вместе с подтверждающими материалами или уведомления уполномоченного органа о несоблюдении требований закона электронная торговая площадка примет меры, которые он предусмотрел в договоре с бизнесменом.
-
Trend news
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 532
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 606
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 526
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 500
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 694
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 894
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 651
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 743
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 965
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 973
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 834
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 13612
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 794
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 2315
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1302
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1809
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2224
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1871
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 18370
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1742
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1597
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2439
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1753
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6596
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2187
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7575
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1736
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2460
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1973
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2049
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29053
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4222
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1978
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7338
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3303
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2489
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2874
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3153
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2278
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2391
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3190
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6303
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2653
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2210
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5486
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5283
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3624
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3860
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2469
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4157
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3686
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2679
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2567
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2632
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14105
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3236
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2613
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3582
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4491
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3393
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3767
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3136
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3652
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4219
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3765
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3581
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 3066
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 4080
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2564
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5298
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3896
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181511
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 3128
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5875
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6266
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5925
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4796
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 4054
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8824
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3458
-
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 656
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1058
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 904
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1067
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1450
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1539
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1534
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1805
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1980
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1725
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2003
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2225
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2267
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2349
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2331
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2429
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2554
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2614
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2208
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2663
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2678
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2251
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2538
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2729
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2519
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2418
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2612
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2249
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2987
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2510
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2578
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3509
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2803
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2621
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2708
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2586
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2483
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2339
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2643
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3136
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2773
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2710
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4808
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2889
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3707
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4566
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3120
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3383
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40120
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2866
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4126
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3440
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3238
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4153
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3598
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3576
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4073
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4127
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4408
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5063
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6068
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4760
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4271
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4287
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4080
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5194
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6141
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5443
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4558
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4021
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4960
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3966
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4315
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4334
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4827
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4897
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4257
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5036
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5079
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 7138