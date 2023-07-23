В Казахстане усилят защиту прав потребителей, совершающих онлайн-покупки

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В комитете по защите прав потребителей МТИ РК рассказали о нововведениях в сфере электронной торговли, которые включены в проект закона "О защите прав потребителей", передаёт BaigeNews.kz.



Отмечается, что проект закона внесён на рассмотрение в мажилис парламента.

Законопроектом предлагается усилить общественные институты, дебюрократизировать систему защиты прав потребителей, ввести гражданско-правовую ответственность бизнеса с целью мотивации к добровольному разрешению спора между субъектами рынка, включая сегмент онлайн-торговли.

"Законопроектом предлагается приравнять интернет-ресурсы, используемые в целях реализации товаров, к "торговым объектам". Это позволит исключить правовые неточности в сегменте онлайн-торговли. Предлагается расширить определение термина "электронная коммерция", что позволит регулировать вопросы нарушения прав потребителей услуг и работ при заказе на различных мобильных приложениях", — сообщается в пресс-релизе.

Также предлагается дополнить основные принципы защиты прав потребителей по обязательному обеспечению защиты персональных данных, недопущению бизнесменами в договорах условий, нарушающих и (или) ущемляющих права и законные интересы потребителей.

Законопроектом предлагается наделить владельцев электронных торговых площадок правом заключать с предпринимателями договора, включающие положения по соблюдению требований о защите прав потребителей.

В случае поступления от потребителя жалобы вместе с подтверждающими материалами или уведомления уполномоченного органа о несоблюдении требований закона электронная торговая площадка примет меры, которые он предусмотрел в договоре с бизнесменом.