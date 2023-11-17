В Казахстане участились факты лжетерроризма на объектах авиа и железнодорожного транспорта

С начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 49 уголовных правонарушений по статье 273 Уголовного кодекса РК “Заведомо ложное сообщение об акте терроризма”. Об этом рассказал начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По его словам, в последнее время участились факты так называемого “шутливого лжетерроризма” на объектах авиа и железнодорожного транспорта.

"Всего с начала года за совершение указанных преступлений задержано 21 лицо. При этом, шутники не понимают всей серьезности возникшей ситуации и возможных последствий. К примеру, только за сутки в аэропорту Астана было зарегистрировано 3 факта, пассажиры при прохождении регистрации либо досмотре сообщали работникам аэропорта, в шутливой форме, о наличии таких запрещенных предметов, как бомба, граната и др", - говорится в сообщении.

Как отметтил Бакытжан Малыбаев, в ходе проверок запрещенных предметов обнаружено не было. По всем фактам начаты досудебные расследования по статье 273 УК РК.

Глава ведомства также подчеркнул, что заведомо ложные сообщения об акте терроризма нарушают деятельность транспортной инфраструктуры, отвлекают силы правоохранительных органов и специальных служб от реальных преступлений и происшествий, а также влекут за собой значительный вред в виде материального ущерба.