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В Казахстане семейных дебоширов будут тестировать на рецидив
Пилотный проект запустят в трёх городах страны.
Семейные дебоширы в Казахстане будут заполнять анкеты для оценки рисков повторения насилия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Опросник разработан канадским исследовательским отделом центра психического здоровья и состоит из 13 вопросов.
Такой инструмент активно используется в Германии. В пилотном режиме его протестируют в Астане, Алматы и Павлодаре. Об этом заявили на форуме по защите прав женщин в столице.
Кроме того, в Казахстане предлагают привлекать к ответственности домашних дебоширов без заявлений потерпевших. Также правоохранители добиваются исключения повторного примирения сторон. Поправки в закон уже одобрены мажилисом. Сейчас проект находится на рассмотрении в сенате.
"Сегодня мы планируем перейти на выявительный характер, то есть в случае выявления, чтобы компетентные органы могли принимать процессуальное решение. Мы понимаем, что некоторые боятся огласки, некоторые боятся агрессора, поэтому не пишут заявления. Видя ситуацию, органы уполномоченные могут принимать решение, что не требуется здесь заявлений, а надо принимать срочные меры по изоляции агрессора", — сказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.
Организатором мероприятия при поддержке МВД выступил Фонд имени Фридриха Эберта в Казахстане. Его региональный директор Кристоф Мор высоко оценил реформы, проводимые в Казахстане по инициативе президента, в том числе направленные на профилактику бытового насилия.
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