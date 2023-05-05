В Казахстане расширят возможности доступа к информации

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МИОР разработан законопроект, вносящий поправки по вопросам доступа к информации и общественного участия, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, ключевая задача документа - обеспечить строгое и неукоснительное соблюдение обладателями информации требований ЗРК "О доступе к информации".

"Будет расширена ответственность обладателей информации, закреплены в отраслевых НПА принципы, механизмы и инструменты обеспечения доступа к информации, регламентируют порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования" на законодательном уровне", - говорится в сообщении.

Кроме того, документ обяжет уполномоченные органы размещать отраслевую информацию по утвержденному перечню в сферах образования, здравоохранения, экологии.

Проект размещен для публичного обсуждения до 22 мая 2023 года.