В Казахстане предложили праздновать Наурыз вместо Нового года

Депутат Сената Али Бектаев предложил праздновать Наурыз вместо Нового года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. По его мнению, Новый год – праздник, пропагандирующий западные ценности.

"Празднование Нового года усложняется и превращается из семейного праздника в некое материальное мероприятие. Перед Новым годом нарастает суета в городах, идет подготовка к празднику, готовятся ледовые горки, организуются фейерверки. Пиротехника по своей мощности пугает даже взрослых, не говоря уже о детях. О чем говорить, когда в торговых центрах нет свободного места – все ищут дорогие подарки и игрушки, исполняя желание своих детей. Можно понять, конечно, желание родителей, которые вкладывают душу в подарок. Но мы прекрасно знаем, что большая часть новогодних подарков поступает из-за рубежа, пропагандируя тем самым зарубежные традиции, быт, менталитет и религию, не говоря уже о проводимых коллективных корпоративах, елках акимов для школ и утренниках в детских садах", - сказал депутат.

Он считает, что пришло время сформировать особую социально-идеологическую традицию. Основой для этого должно послужить празднование Наурыза, говорит Али Бектаев.

"У казахов Наурыз считается - великим днем, началом года, днем равноденствия. В эти дни люди очищают родники, сажают деревья, убираются дома и во дворах. А те, кто занимался сельским хозяйством, начинали получать приплод и приступали к работе в поле. То есть Наурыз – это по-настоящему духовный и трудовой праздник нашего народа. Поэтому Наурыз должен стать основой нашей идеологии. Как отмечал Президент страны, этот праздник должен стать символом обновления и стремления к новой жизни", - сказал Али Бектаев.

Для того чтобы праздник Наурыз стал символом солидарности, обновления и модернизации сенатор предложил принять общенациональную концепцию, способствующую популяризации этого праздника и продвижения традиций его празднования. В преддверии Наурыза, депутат предложил запускать общенародные акции по поддержке и помощи многодетным и малообеспеченным семьям, гражданам с ограниченными возможностями. Важно награждать людей труда и популяризировать их достижения. Также в числе предложений сенатора – в эти дни оказывать гуманитарную помощь странам, пострадавшим от войны.