В Казахстане предлагают создать базу данных по дебоширам

Судья Верховного суда РК Мадениет Омарбекова предложила создать базу, в которую будут вносить данные дебоширов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По семейным дебоширам необходимо создать базу данных, поскольку сейчас у нас есть интернет-ресурсы. Вопрос о том, сколько раз он привлекался, чтобы был у участкового инспектора", — сказала она.

Также Мадениет Омарбекова высказала идею о создании отдельных центров для семейных дебоширов.