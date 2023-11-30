В Казахстане предлагают создать базу данных по дебоширам
Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
114Фото: Baigenews.kz
Судья Верховного суда РК Мадениет Омарбекова предложила создать базу, в которую будут вносить данные дебоширов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"По семейным дебоширам необходимо создать базу данных, поскольку сейчас у нас есть интернет-ресурсы. Вопрос о том, сколько раз он привлекался, чтобы был у участкового инспектора", — сказала она.
Также Мадениет Омарбекова высказала идею о создании отдельных центров для семейных дебоширов.
"В них будет проводиться комплексная профилактическая работа. Если такой человек, к примеру, страдает алкогольной зависимостью, то ему будет оказана помощь наркологов, психологов. А также будет стоять вопрос о его реабилитации", — добавила она.
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