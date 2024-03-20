В Казахстане планируют продлить ограничение на вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики разработало проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передаёт BaigeNews.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев, за исключением:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта о недропользовании, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с п.1 ст.722 Налогового кодекса;

вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК", - говорится в тексте.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 5 апреля этого года.