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  • В Казахстане определили квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью
pixabay.com/stevepb Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35
227
Фото: pixabay.com/stevepb

В Казахстане определили квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью

Министр труда и социальной защиты населения подписал приказ "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью". Документ утверждает Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оnline.zakon.kz.

Квота устанавливается акиматами областей, городов республиканского значения и столицы для организаций со списочной численностью работников:

  • от 50 до 100 человек – в размере двух процентов списочной численности работников;
  • от 101 до 250 человек – в размере трёх процентов списочной численности работников;
  • свыше 251 человека – в размере четырёх процентов списочной численности работников.

Квота устанавливается на основе:

  • анализа текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа лиц с инвалидностью в соответствующей административно-территориальной единице;
  • количества действующих организаций в регионе;
  • списочной численности работников организаций и имеющихся вакантных рабочих мест;
  • анализа сведений о количестве действующих рабочих мест;
  • анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров между работодателями и лицами с инвалидностью вне квоты;
  • количества безработных лиц с инвалидностью, зарегистрированных карьерным центром.

Квота устанавливается для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и ИП.

Работодатели в соответствии с установленной квотой в течение шести месяцев со дня введения квоты предоставляют рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью. Выполнением квоты является трудоустройство работодателем лиц с инвалидностью подтвержденное заключением трудового договора на определенный срок не менее одного года.

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Сегодня, 09:35
227
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