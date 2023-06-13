В Казахстане определили квоты для трудоустройства лиц с инвалидностью

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Министр труда и социальной защиты населения подписал приказ "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью". Документ утверждает Правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оnline.zakon.kz.

Квота устанавливается акиматами областей, городов республиканского значения и столицы для организаций со списочной численностью работников:

от 50 до 100 человек – в размере двух процентов списочной численности работников;

от 101 до 250 человек – в размере трёх процентов списочной численности работников;

свыше 251 человека – в размере четырёх процентов списочной численности работников.

Квота устанавливается на основе:

анализа текущего спроса и предложения на рабочую силу из числа лиц с инвалидностью в соответствующей административно-территориальной единице;

количества действующих организаций в регионе;

списочной численности работников организаций и имеющихся вакантных рабочих мест;

анализа сведений о количестве действующих рабочих мест;

анализа сведений о количестве действующих трудовых договоров между работодателями и лицами с инвалидностью вне квоты;

количества безработных лиц с инвалидностью, зарегистрированных карьерным центром.

Квота устанавливается для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и ИП.

Работодатели в соответствии с установленной квотой в течение шести месяцев со дня введения квоты предоставляют рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью. Выполнением квоты является трудоустройство работодателем лиц с инвалидностью подтвержденное заключением трудового договора на определенный срок не менее одного года.