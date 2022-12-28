В Казахстане не могут определиться с выбором подрядчика для строительства АЭС

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Атомную электростанцию в Казахстане будет строить международный пул подрядчиков. В АО "ФНБ "Самрук-Қазына" сообщили, что качестве основного рассматриваются четыре компании: китайская CNNC, корейская KHNP, российский "Росатом" и французская EDF, передает BaigeNews.kz.

Одна из этих компаний создаст по собственной технологии ядерный остров, который станет сердцевиной станции, отметили в нацкомпании.

"Паровые турбины для производства электроэнергии установит другой поставщик. На эту роль сейчас рассматриваются американская General Electric, германская Siemens и одна из корейских компаний. Электрооборудование для будущей станции поставит еще один независимый подрядчик. Сейчас идут переговоры со швейцарской Schneider и французской Framatome. Технический надзор за всеми работами будет вести еще одна независимая компания. Соответствующий меморандум уже заключен с французской Assystem", - говорится в сообщении.

Напомним, АЭС планируется построить в Казахстане до 2035 года.