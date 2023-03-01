В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий

Фото: Qazaqstan tv

В Казахстане начались телевизионные дебаты между кандидатами в мажилис от всех семи партий, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, что в предвыборной гонке принимают участие 7 представителей партий, баллотирующихся на выборах:

▪️ Исполнительный секретарь партии "Amanat" Елнур Бейсенбаев,

▪️ Заместитель председателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев,

▪️ Сопредседатель партии "Respublica" Сырымбек Тау,

▪️ Заместитель председателя Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков,

▪️ Председатель Партии" Байтак " Азаматхан Амиртаев,

▪️ Заместитель председателя Демократической партии" Ак жол " Берик Дюсембинов,

▪️ Председатель Астанинского городского филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Теледебаты проходят на двух языках: казахском и русском. Транслируются в прямом эфире через YouTube, Facebook и Telegram телеканала Qazaqstan.