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  • В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий
Qazaqstan tv Сегодня, 20:30
115
Сегодня, 20:30
115
Фото: Qazaqstan tv

В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий

В Казахстане начались телевизионные дебаты между кандидатами в мажилис от всех семи партий, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, что в предвыборной гонке принимают участие 7 представителей партий, баллотирующихся на выборах:

▪️ Исполнительный секретарь партии "Amanat" Елнур Бейсенбаев,
▪️ Заместитель председателя партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев,
▪️ Сопредседатель партии "Respublica" Сырымбек Тау,
▪️ Заместитель председателя Народной партии Казахстана Асхат Асылбеков,
▪️ Председатель Партии" Байтак " Азаматхан Амиртаев,
▪️ Заместитель председателя Демократической партии" Ак жол " Берик Дюсембинов,
▪️ Председатель Астанинского городского филиала Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Теледебаты проходят на двух языках: казахском и русском. Транслируются в прямом эфире через YouTube, Facebook и Telegram телеканала Qazaqstan. 

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#дебаты #выборы 2023 #партии
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 20:30
115
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